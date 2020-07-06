Холодный свекольник на кефире — витаминное легкое блюдо, оптимально утоляющее голод и жажду в летнюю жару. По вкусу суп одинаково нравится детям и взрослым.
Приготовить холодный свекольник на кефире очень просто — это не требует больших затрат времени. Сделать его можно непосредственно перед едой, чтобы употребить максимально свежим. Компонентов нужно немного, и они очень бюджетные. Поэтому свекольник может стать постоянным пунктом летнего меню.
Внимание! Свекольник на кефире можно делать более густым или жидким на свое усмотрение, регулируя пропорции продуктов
Ингредиенты
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свекла350 гр
огурцы350 гр
укроп30 гр
зеленый лук30 гр
вода250 мл
чеснок3 зубчика
соль поваренная по вкусу
перец по вкусу
яйцо куриное1 шт
На 100 гр.
Калории:56 ккал
Белки:3.3 г
Жиры:1.6 г
Углеводы:6.9 г
Шаги
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Прежде всего, для холодного блюда необходимо подготовить свеклу. Ее предварительно промывают от остатков земли, чистят от кожуры и еще раз ополаскивают водой, а потом отваривают на среднем огне примерно на протяжении часа. Если корнеплоды небольшие, то достигнуть готовности они могут за 30-40 минут. После отваривания свеклу остужают, после чего измельчают на крупной терке для будущего супа на кефире.
Натертую свеклу заливают стаканом воды и 1 л кефира с жирностью 2,5%. При желании кисломолочный напиток можно взять любой по собственному вкусу — как очень калорийный, так и обезжиренный. Но кефир 2,5% является классическим вариантом, он позволяет приготовить достаточно сытное, питательное и при этом легкое блюдо. Свекольник солят, вносят немного перца и раздавленного чеснока, тоже в соответствии со своими предпочтениями. По мере добавления специй смесь нужно пробовать, чтобы готовый суп не получился слишком острым.
По рецепту свекольника с кефиром с фото суп перемешивают, пока он не приобретет равномерную красивую розовую окраску. После этого необходимо измельчить зелень. Жесткие стебли у укропа и петрушки предварительно срезают и обрабатывают ножом только мягкие листья. Зелень засыпают к основным ингредиентам и еще раз размешивают.
Для холодного свекольника на кефире ПП нарезают огурцы. Предварительно их следует попробовать и убедиться, что кожица у плодов не горчит, иначе можно случайно испортить блюдо. Огурцы с неприятным привкусом достаточно просто тщательно очистить от шкурки, оставив только мякоть, сладкие нарезают в целом виде, удаляя хвостики. Овощи можно натереть на терке, но чаще их измельчают при помощи ножа мелким кубиком. В таком случае в составе супа огурцы сохраняют приятную хрусткость.
Огурцы засыпают в общую кастрюлю и тщательно перемешивают ингредиенты. В соответствии с рецептом приготовления холодного свекольника с кефиром на данном этапе суп уже можно есть. Но чаще блюдо на 30-40 минут убирают в холодильник, чтобы максимально остудить, в таком случае он станет еще вкуснее.
Пока свекольник на кефире остывает, отваривают куриное яйцо и разрезают его на две части. Готовый суп остается только извлечь из холодильника и посыпать остатками зеленого лука. Половинку яйца кладут сверху в центр тарелки не только для сытности, но и для украшения блюда.
Свекольник на кефире особенно приятно употреблять в жаркие дни. Суп прекрасно насыщает и утоляет жажду, но не вызывает дополнительной усталости, как калорийная пища. При желании вместо обычно воды в него можно добавить стакан минералки, вкус получится очень необычным.