Холодный свекольник на кефире — витаминное легкое блюдо, оптимально утоляющее голод и жажду в летнюю жару. По вкусу суп одинаково нравится детям и взрослым.

Приготовить холодный свекольник на кефире очень просто — это не требует больших затрат времени. Сделать его можно непосредственно перед едой, чтобы употребить максимально свежим. Компонентов нужно немного, и они очень бюджетные. Поэтому свекольник может стать постоянным пунктом летнего меню.